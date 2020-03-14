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2020-03-15T07:47+0300
https://ria.ru/20200314/1568611564.html
Экономист Дэвид Стаббс предсказал череду дефолтов в мире
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РИА Новости

Экономист Дэвид Стаббс предсказал череду дефолтов в мире

19:08 14.03.2020 (обновлено: 07:47 15.03.2020)
86315
© AP Photo / Rick RycroftМужчина в здании биржи
Мужчина в здании биржи
© AP Photo / Rick Rycroft
Мужчина в здании биржи. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан. Об этом в интервью порталу "Зеркало недели" заявил руководитель отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс.
Экономист не уточнил, какие страны имеет в виду, однако, по его словам, спустя пару лет после дефолта рынки обычно вновь открывают свои двери для этих государств. Кроме того, по мнению собеседника портала, в последнее время штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами стали ниже, а дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг.
"Проблема страны, как правило, не в самом дефолте, а в его причинах. Если экономика оказалась на пороге дефолта, если даже мысль о нем появилась, очевидно, что эта экономика уже в стрессе", — сказал Стаббс.
По его мнению, если страна пытается найти средства для погашения облигаций, ей уже приходится идти на непопулярные шаги во внутренней политике.
На прошлой неделе премьер-министр Ливана Хасан Дияб заявил о неспособности страны выплатить долги по евробондам и начале переговоров с кредиторами по реструктуризации долгов.
Посетители в отделении банка
6 марта, 00:14
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Обсудить 15
Дэвид СтаббсВ миреЭкономика
Популярные комментарии
"дефолт сам по себе является проблемой тех, кто дал деньги в долг" - страна на букву У (но не Уругвай и не Уганда) это уже давно продемонстрировала.
14 марта, 19:26
Naum Vygodsky
1871204
Да он настоящий провидец, мессея так сказать))
14 марта, 19:23
llevone2017
151102
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