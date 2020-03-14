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Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
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РИА Новости

Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних

19:06 14.03.2020 (обновлено: 19:22 14.03.2020)
70306
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Трое несовершеннолетних есть среди заболевших коронавирусом в Москве, здания, где они учились, закрыты, сообщает пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации в Москве.
"Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в Москве подтверждено еще девять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 33 случая.
"В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо – в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине", - сообщают в пресс-службе.
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Популярные комментарии
Нашему правительству надо работать на опережение, а не играть с коронавирусом в догонялки. Любому трезвомыслящему человеку понятно, что в ближайшее время количество заболевших будет только увеличиваться, ибо принимаемых предупредительных мер недостаточно.
14 марта, 19:46
Владимир Белогорский
2710104
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