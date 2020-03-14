Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Трое несовершеннолетних есть среди заболевших коронавирусом в Трое несовершеннолетних есть среди заболевших коронавирусом в Москве , здания, где они учились, закрыты, сообщает пресс-служба оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации в Москве.

"Среди заболевших есть трое несовершеннолетних. С 10 марта были закрыты классы этих учащихся. В настоящий момент на карантин закрыты здания, в которых они обучались. Все учащиеся этих корпусов находятся дома. В зданиях проведена заключительная дезинфекция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве подтверждено еще девять случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 33 случая.

"В настоящий момент установлен полный круг всех близких контактов заболевших. Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо – в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине", - сообщают в пресс-службе.

Уточняется, что ни один из взрослых пациентов не посещал работу.