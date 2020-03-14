Учебные заведения Египта закроют на двухнедельный карантин

"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с главой совета министров и в соответствии с всеобъемлющим государственным планом по борьбе с возможными последствиями нового коронавируса дал указание о приостановке учебного процесса в университетах и школах на две недели, начиная с воскресенья, 15 марта 2020 года", - говорится в заявлении.