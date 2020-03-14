Учебные заведения Египта закроют на двухнедельный карантин

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Египетские школы и университеты закроются на двухнедельный карантин с 15 марта из-за коронавируса, сообщил официальный представитель администрации египетского президента Бассам Рады в Facebook.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси провел встречу с главой совета министров и в соответствии с всеобъемлющим государственным планом по борьбе с возможными последствиями нового коронавируса дал указание о приостановке учебного процесса в университетах и школах на две недели, начиная с воскресенья, 15 марта 2020 года", - говорится в заявлении.
Помимо этого Бассам Рады сообщил о выделении президентом Египта 100 миллиардов египетских фунтов (более 6 миллиардов долларов) на реализацию вышеупомянутого госплана.
Ранее сообщалось, что количество случаев заражения новым коронавирусом в Египте достигло 93. В понедельник премьер-министр Египта Мустафа Мадбули распорядился приостановить все массовые мероприятия в стране для противодействия распространению инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 129 странах, более 5,3 тысячи человек скончались.
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