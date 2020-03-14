СК проверит информацию СМИ о ребенке за рулем такси в Москве

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о таксисте, который посадил за руль машины маленького ребенка в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сетевое издание "Вести.Ру" сообщало, что московский таксист дал порулить своему маленькому сыну, которому около трех-четырех лет. Отец держал мальчика на коленях, а сам смотрел в телефон. Видео снял попутчик таксиста и выложил в интернет. Уточняется, что таксист ехал по третьему транспортному кольцу.
"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.