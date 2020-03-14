Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T19:12+0300
https://ria.ru/20200314/1568611356.html
СК проверит информацию СМИ о ребенке за рулем такси в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/154857/50/1548575043_0:22:3548:2017_1036x0_80_0_0_2aa029361f027c722e0bb1659e2b0d97.jpg
РИА Новости

СК проверит информацию СМИ о ребенке за рулем такси в Москве

19:03 14.03.2020 (обновлено: 19:12 14.03.2020)
487
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль такси
Автомобиль такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о таксисте, который посадил за руль машины маленького ребенка в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Ранее сетевое издание "Вести.Ру" сообщало, что московский таксист дал порулить своему маленькому сыну, которому около трех-четырех лет. Отец держал мальчика на коленях, а сам смотрел в телефон. Видео снял попутчик таксиста и выложил в интернет. Уточняется, что таксист ехал по третьему транспортному кольцу.
"По фактам, изложенным в СМИ, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
440056
Обсудить 0
РоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваТаксиПроисшествия
Рекомендуем
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
"Заминированный" самолет, следовавший из Москвы, сел в Тюмени
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин заявил о "серьезном резерве прочности" банковского сектора
Кадры с места обнаружения тела пропавшего ребенка в Саратовской области
Под Саратовом нашли тело, предположительно, пропавшего школьника
Полиция и скорая помощь
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Саратовской области
Работа пожарно - спасательного центра в Тамбове
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Скриншот видео Александра Долгополова
Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию
Здание Международного аэропорта Сочи
Сильный туман нарушил работу аэропорта Сочи
Андрей Клишас
Клишас: поправка о роли парламента повысит ответственность министров
Пентагон
Пентагон рекомендовал отказаться от объятий и рукопожатий в ведомстве
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Данные о "минировании" рейса Москва — Тюмень оказались ложными
Пассажирский самолет Boeing 777
Рейс Москва — Челябинск приземлился в Казани из-за "минирования"
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский раскритиковал проведение форума КПРФ на фоне коронавируса
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП на МКАДе
На МКАД столкнулись одиннадцать машин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
Лента новостейМолния