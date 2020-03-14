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Спецрейс заберет украинцев из итальянского Тревизо в воскресенье
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РИА Новости

Спецрейс заберет украинцев из итальянского Тревизо в воскресенье

19:01 14.03.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Спецрейс для эвакуации украинцев, застрявших в Италии, запланирован из Тревизо в воскресенье, заявил в субботу на брифинге по результатам внеочередного заседания кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
В пятницу украинские СМИ сообщили, что группа из 100 украинцев застряла на границе между Италией и Словенией, их не пускают словенские пограничники из-за мер по противодействию распространению коронавируса в этой стране. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины, которые застряли на границе Словении и Италии, будут возвращены на родину специальным бортом.
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"В любом случае, украинское правительство будет обеспечивать эвакуацию граждан. Так, например, у нас на завтра запланирован тоже спецрейс из города Тревизо, Италия", - сказал министр.
Он подчеркнул, что ежедневно правительство проводит по несколько совещаний с разными перевозчиками для того, чтобы согласовать эвакуацию граждан.
"Время прилета мы будем занять, исходя из того, когда вылетит самолет. Все детали сообщим, будем утром понимать. По локации - это город Тревизо в Италии, у нас это Борисполь", - отметил он.
По его словам, спецборт может эвакуировать не только граждан, застрявших на границе со Словенией, но и тех украинцев, кто изъявит желание улететь из Италии. "Есть возможность эвакуировать больше, а не два раза отправлять потом тот же спецборт", - подчеркнул он.
Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, "на борту есть еще 100 лишних мест". "Наши консулы уже делают объявления в северной Италии. Если кто-то желает эвакуироваться этим рейсом, он может обращаться и попасть на этот самолет", - заявил он.
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Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Два случая зафиксированы в Черновицкой области. В пятницу Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВладислав КриклийИталияУкраинаВ мире
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