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Парламентские выборы в Сирии перенесли из-за коронавируса
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РИА Новости

Парламентские выборы в Сирии перенесли из-за коронавируса

18:58 14.03.2020 (обновлено: 19:10 14.03.2020)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад выпустил указ о перенесении на 20 мая парламентских выборов в стране, назначенных на 13 апреля, говорится в сообщении администрации президента в Twitter.
"В качестве превентивных мер, которые предпринимает государство для противодействия распространению коронавируса, президент Асад выпустил указ под номером 86 от 2020 года об отсрочке выборов членов Меджлис аш-Шааб (Народного совета) третьего созыва, назначенных на 13 апреля 2020 года, на среду, 20 мая", - отмечается в сообщении.
Ранее власти Сирии сообщили, что в стране пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, и все анализы, взятые у людей с подозрением на коронавирус, показали отрицательные результаты.
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Башар АсадКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСирияВ мире
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