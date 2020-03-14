Парламентские выборы в Сирии перенесли из-за коронавируса

ДУБАЙ, 14 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад выпустил указ о перенесении на 20 мая парламентских выборов в стране, назначенных на 13 апреля, говорится в сообщении администрации президента в Twitter.
"В качестве превентивных мер, которые предпринимает государство для противодействия распространению коронавируса, президент Асад выпустил указ под номером 86 от 2020 года об отсрочке выборов членов Меджлис аш-Шааб (Народного совета) третьего созыва, назначенных на 13 апреля 2020 года, на среду, 20 мая", - отмечается в сообщении.
Ранее власти Сирии сообщили, что в стране пока не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом, и все анализы, взятые у людей с подозрением на коронавирус, показали отрицательные результаты.
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