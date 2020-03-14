Священникам московских храмов будут измерять температуру

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московская городская епархия ввела дополнительные профилактические меры в связи с распространением коронавируса, в том числе ежедневное измерение температуры священников и всех служащих в храмах, проветривание и дезинфекцию помещений, сообщили в патриархии.

"Рекомендуется, в частности, организовать ежедневное измерение температуры священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей (в том числе трудящихся по волонтерским договорам) и не допускать присутствие сотрудников с признаками ОРВИ; обеспечить соблюдение в храмах и помещениях общего доступа температурного режима, режима проветривания, а также проведение текущей дезинфекции помещений", - сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.