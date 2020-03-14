Священникам московских храмов будут измерять температуру

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московская городская епархия ввела дополнительные профилактические меры в связи с распространением коронавируса, в том числе ежедневное измерение температуры священников и всех служащих в храмах, проветривание и дезинфекцию помещений, сообщили в патриархии.
Во все московские храмы отправлено циркулярное письмо первого викария патриарха митрополита Воскресенского Дионисия.
"Рекомендуется, в частности, организовать ежедневное измерение температуры священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей (в том числе трудящихся по волонтерским договорам) и не допускать присутствие сотрудников с признаками ОРВИ; обеспечить соблюдение в храмах и помещениях общего доступа температурного режима, режима проветривания, а также проведение текущей дезинфекции помещений", - сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Также приходам рекомендуется использовать, насколько это возможно, для обеззараживания воздуха в помещениях общего пользования бактерицидные излучатели (рециркуляторы) закрытого типа; сотрудники должны проводить ежедневную дезинфекцию рабочих мест.
В циркулярном письме уточняется, что подобные санитарно-гигиенические меры предусмотрены постановлением главного государственного санитарного врача по городу Москве № 1 от 12 марта этого года "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в городе Москве".
Также в циркуляре митрополита Воскресенского Дионисия рекомендуется в ближайшее воскресенье во всех храмах Москвы по окончании ранней и поздней литургии огласить заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции, принятое 11 марта на заседании Священного Синода РПЦ. Настоятелям же приходов и игуменам монастырей предписывается принять меры по реализации указаний Синода.