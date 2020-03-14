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Религия и мировоззрение
2020-03-14T18:55+0300
https://ria.ru/20200314/1568611218.html
Священникам московских храмов будут измерять температуру
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/09/1553120988_0:212:3138:1977_1036x0_80_0_0_39ea6c36f3e13837593f82c6c14210ba.jpg
РИА Новости

Священникам московских храмов будут измерять температуру

18:55 14.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБогослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московская городская епархия ввела дополнительные профилактические меры в связи с распространением коронавируса, в том числе ежедневное измерение температуры священников и всех служащих в храмах, проветривание и дезинфекцию помещений, сообщили в патриархии.
Во все московские храмы отправлено циркулярное письмо первого викария патриарха митрополита Воскресенского Дионисия.
"Рекомендуется, в частности, организовать ежедневное измерение температуры священнослужителей, церковнослужителей и иных сотрудников приходов, подворий и монастырей (в том числе трудящихся по волонтерским договорам) и не допускать присутствие сотрудников с признаками ОРВИ; обеспечить соблюдение в храмах и помещениях общего доступа температурного режима, режима проветривания, а также проведение текущей дезинфекции помещений", - сообщает синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Также приходам рекомендуется использовать, насколько это возможно, для обеззараживания воздуха в помещениях общего пользования бактерицидные излучатели (рециркуляторы) закрытого типа; сотрудники должны проводить ежедневную дезинфекцию рабочих мест.
Проверка температуры
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В циркулярном письме уточняется, что подобные санитарно-гигиенические меры предусмотрены постановлением главного государственного санитарного врача по городу Москве № 1 от 12 марта этого года "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в городе Москве".
Также в циркуляре митрополита Воскресенского Дионисия рекомендуется в ближайшее воскресенье во всех храмах Москвы по окончании ранней и поздней литургии огласить заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции, принятое 11 марта на заседании Священного Синода РПЦ. Настоятелям же приходов и игуменам монастырей предписывается принять меры по реализации указаний Синода.
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