Грузия и Турция временно закрыли границу на таможенном пункте "Сарпи"

ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Грузия и Турция временно закрывают сухопутную границу на таможенном пункте "Сарпи" из-за распространенного коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.
"Совместным решением правительств Грузии и Турции с целью предотвращения распространения коронавируса передвижение граждан на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" временно ограничено. При этом воздушное сообщение с Турцией будет продолжаться в обычном режиме",- сказано в заявлении ведомства и отмечено.
Что касается остальных таможенно-пропускных пунктов на грузино-турецкой границе "Вале" и "Карцахи", они будут работать в обычном режиме. Ограничение так же не касается грузовых перевозок.
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