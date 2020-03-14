Грузия и Турция временно закрыли границу на таможенном пункте "Сарпи"

"Совместным решением правительств Грузии и Турции с целью предотвращения распространения коронавируса передвижение граждан на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" временно ограничено. При этом воздушное сообщение с Турцией будет продолжаться в обычном режиме",- сказано в заявлении ведомства и отмечено.