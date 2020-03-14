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Грузия и Турция временно закрыли границу на таможенном пункте "Сарпи"
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РИА Новости

Грузия и Турция временно закрыли границу на таможенном пункте "Сарпи"

18:51 14.03.2020
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкПроверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
Проверка водителя тепловизором на наличие температуры на пограничном пункте Грузии и Азербайджана
© Sputnik / Владимир Умикашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 14 мар – РИА Новости. Грузия и Турция временно закрывают сухопутную границу на таможенном пункте "Сарпи" из-за распространенного коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.
"Совместным решением правительств Грузии и Турции с целью предотвращения распространения коронавируса передвижение граждан на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" временно ограничено. При этом воздушное сообщение с Турцией будет продолжаться в обычном режиме",- сказано в заявлении ведомства и отмечено.
Что касается остальных таможенно-пропускных пунктов на грузино-турецкой границе "Вале" и "Карцахи", они будут работать в обычном режиме. Ограничение так же не касается грузовых перевозок.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТурцияГрузияВ мире
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