"Заминированный" самолет, следовавший из Москвы, сел в Тюмени

"Самолет сел в Тюмени и проверяется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно приземлилось около 19.00 (17.00 мск).

Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, на электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило сообщение о минировании рейсов: SU 1506 Москва-Тюмень, SU 1445 Иркутск-Москва, SU 1422 Москва-Челябинск. Рейс, следовавший из Москвы в Челябинск, вынужденно приземлился в Казани в субботу днем.