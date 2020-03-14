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"Заминированный" самолет, следовавший из Москвы, сел в Тюмени
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РИА Новости

"Заминированный" самолет, следовавший из Москвы, сел в Тюмени

18:48 14.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Самолет из Москвы, о "минировании" которого неизвестный сообщил на почту аэропорта "Шереметьево", сел в Тюмени, сейчас его проверяют специальные службы, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах региона.
"Самолет сел в Тюмени и проверяется", - сказал собеседник агентства, уточнив, что воздушное судно приземлилось около 19.00 (17.00 мск).
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, на электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило сообщение о минировании рейсов: SU 1506 Москва-Тюмень, SU 1445 Иркутск-Москва, SU 1422 Москва-Челябинск. Рейс, следовавший из Москвы в Челябинск, вынужденно приземлился в Казани в субботу днем.
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1201128
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ТюменьШереметьево (аэропорт)Происшествия
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