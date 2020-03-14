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Власти Карелии рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
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РИА Новости

Власти Карелии рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

18:44 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Восемь человек с подозрением на коронавирус находятся в инфекционной больнице в Карелии, сообщает республиканское правительство.
"В Республиканской инфекционной больнице сегодня – восемь человек с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. У четырех из них первый анализ на коронавирус - отрицательный, анализы остальных находятся в работе", - сообщают власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Отмечается, что в Карелии с начала проведения противоэпидемических мер на самоизоляцию были переведены 82 человека, из них 19 вернулись из семи стран с неблагополучной по коронавирусу эпидситуацией. В настоящее время под медицинским наблюдением на дому находятся 32 жителя Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов.
Жителям республики рекомендовано соблюдать меры профилактики, избегать мест скопления большого количества людей, воздержаться от поездок, в том числе за границу.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыПравительство КарелииПетрозаводскПроисшествия
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