В Молдавии подтвердили еще четыре случая коронавируса

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Министр вновь призвала всех, кто приезжает в республику, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от карантина.