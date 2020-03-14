В Молдавии подтвердили еще четыре случая коронавируса

КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу сообщила, что в республике подтверждены еще четыре случая заражения коронавирусом.
"Хочу отметить, что на протяжении сегодняшнего дня в лаборатории Национального агентства общественного здравоохранения проведено 40 тестов, в результате у нас подтверждено еще 4 случая заражения коронавирусом. В трех случаях речь идет об импорте, причем не только из Италии, но также из Великобритании и Франции", - сказала Думбрэвяну после заседания Единого командного центра по борьбе с коронавирусом.
Министр вновь призвала всех, кто приезжает в республику, не пренебрегать мерами безопасности и не отказываться от карантина.
Ранее власти Молдавии сообщали о восьми зафиксированных в стране случаях коронавируса. Правительство страны с 15 марта приостанавливает авиасообщение со странами Европы. Также авиаоператоры обязаны запрещать посадку на борт гражданам других стран кроме Молдавии (за исключением иностранцев с видом на жительство в республике), которые прилетают в Кишинев с или без пересадки из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Помимо этого в республике запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в детсадах, школах и университетах.
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