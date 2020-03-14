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Минздрав Израиля призвал не штурмовать магазины
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РИА Новости

Минздрав Израиля призвал не штурмовать магазины

18:39 14.03.2020
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© REUTERS / Flavio Lo ScalzoМестные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля призвало граждан не штурмовать продовольственные магазины.
"Продовольственные магазины Израиля останутся открытыми. Нет смысла штурмовать их. Государственная система готовится к разным вариантам, но при любом сценарии супермаркеты останутся открытыми. Я прошу общественность действовать ответственно и прислушиваться к рекомендациям компетентных органов", - цитирует пресс-служба минздрава заявление генерального директора ведомства Моше Бар Симан-Това.
В субботу израильские СМИ публикуют фотографии очередей, выстроившихся к немногим работающим в выходной день продовольственным магазинам. По свидетельству очевидцев, граждане массово скупают продукты и товары первой необходимости.
По данным минздрава, в субботу число подтверждённых случаев коронавируса в стране достигло 164. Двое заболевших остаются в тяжелом состоянии.
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