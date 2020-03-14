Минздрав Израиля призвал не штурмовать магазины

"Продовольственные магазины Израиля останутся открытыми. Нет смысла штурмовать их. Государственная система готовится к разным вариантам, но при любом сценарии супермаркеты останутся открытыми. Я прошу общественность действовать ответственно и прислушиваться к рекомендациям компетентных органов", - цитирует пресс-служба минздрава заявление генерального директора ведомства Моше Бар Симан-Това.