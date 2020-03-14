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Нижегородская область
2020-03-14T18:37+0300
https://ria.ru/20200314/1568610641.html
Кастинг нижегородского конкурса красоты отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Кастинг нижегородского конкурса красоты отменили из-за коронавируса

18:37 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастницы кастинга конкурса кпасоты
Участницы кастинга конкурса кпасоты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Кастинг традиционного конкурса красоты "Мисс Нижний Новгород" отменён из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости директор конкурса Екатерина Чудакова.
Конкурс красоты "Мисс Нижний Новгород" проводится ежегодно с 1995 года.
"Назначенный на 15 марта кастинг конкурса красоты отменен из-за сложной ситуации с коронавирусом. Получается, что заболевание, в названии которого есть слово "корона", угрожает лишить короны королевы красоты наших девушек", - сказала Чудакова.
По ее словам, кастинг перенесен на неопределенный срок. "Будем выбирать самых красивых девушек, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной", - отметила директор конкурса "Мисс Нижний Новгород".
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