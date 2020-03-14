Кастинг нижегородского конкурса красоты отменили из-за коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Кастинг традиционного конкурса красоты "Мисс Нижний Новгород" отменён из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости директор конкурса Екатерина Чудакова.
Конкурс красоты "Мисс Нижний Новгород" проводится ежегодно с 1995 года.
"Назначенный на 15 марта кастинг конкурса красоты отменен из-за сложной ситуации с коронавирусом. Получается, что заболевание, в названии которого есть слово "корона", угрожает лишить короны королевы красоты наших девушек", - сказала Чудакова.
По ее словам, кастинг перенесен на неопределенный срок. "Будем выбирать самых красивых девушек, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной", - отметила директор конкурса "Мисс Нижний Новгород".
Первый случай заражения коронавирусом в Нижегородской области был лабораторно подтверждён 6 марта. Девушка 1993 года рождения обратилась в поликлинику в конце февраля с признаками ОРВИ, которые появились после возвращения из туристической поездки в итальянский Милан. По результатам обследования она была изолирована в больнице.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.
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