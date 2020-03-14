Иностранцам не будут ограничивать выезд из Украины из-за коронавируса

КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Выезд иностранцев из Выезд иностранцев из Украины не будет ограничен в связи с карантином из-за коронавируса , заявил в субботу на брифинге по результатам внеочередного заседания кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.

"С 17 числа с 00.00 (01.00 мск - ред.) пассажирское сообщение на выезд украинцев за границу… не будет осуществляться. Потому что Украина будет находиться в карантине. Но вывоз иностранных граждан будет происходить", - сказал Криклий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в МИД будет разработана процедура по рассмотрению экстренных запросов на въезд для иностранцев.

Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Два случая зафиксированы в Черновицкой области. В пятницу Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.