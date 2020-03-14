Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T18:35+0300
https://ria.ru/20200314/1568610599.html
Иностранцам не будут ограничивать выезд из Украины из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565016026_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_44c4358344ab91f0fb1120390c3aba29.jpg
РИА Новости

Иностранцам не будут ограничивать выезд из Украины из-за коронавируса

18:35 14.03.2020
593
© REUTERS / Gleb GaranichАвтомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
Автомобили скорой помощи в аэропорту Харькова
© REUTERS / Gleb Garanich
КИЕВ, 14 мар - РИА Новости. Выезд иностранцев из Украины не будет ограничен в связи с карантином из-за коронавируса, заявил в субботу на брифинге по результатам внеочередного заседания кабмина министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, до тех пор, пока страна не закрыла авиасообщение.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды
"С 17 числа с 00.00 (01.00 мск - ред.) пассажирское сообщение на выезд украинцев за границу… не будет осуществляться. Потому что Украина будет находиться в карантине. Но вывоз иностранных граждан будет происходить", - сказал Криклий.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в МИД будет разработана процедура по рассмотрению экстренных запросов на въезд для иностранцев.
Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Два случая зафиксированы в Черновицкой области. В пятницу Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти в результате нового коронавируса COVID-19, умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:42678
Вчера, 10:09
341010
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВладислав КриклийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Заболевшие коронавирусом в России посещали "неблагоприятные страны"
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России обследуют всех, кто выезжал в страны со случаями коронавируса
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Спецрейс заберет украинцев из итальянского Тревизо в воскресенье
Местные жители возле супермаркета в городе Пьольтелло, Италия
Минздрав Израиля призвал не штурмовать магазины
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
И бубонная чума: Зеленского пристыдили в Сети за слова о коронавирусе
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
Правительство Украины одобрило решение о запрете въезда иностранцам
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Санкции США мешают всему миру бороться с коронавирусом, заявил Роухани
Санитарная обработка общественного транспорта во Львове
На Украине не исключили ужесточения ограничений из-за коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Самолет в международном аэропорту Шереметьево
"Заминированный" самолет, следовавший из Москвы, сел в Тюмени
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Пушков прокомментировал 14 новых случаев коронавируса в России
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Власти Карелии рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41В Узбекистане зарегистрировали первый случай коронавируса
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
Лента новостейМолния