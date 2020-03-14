"Работать он любит": кот-интеллектуал зачислен в штат библиотеки

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Кот Степан каждый день ходит на работу в библиотеку села Городня в Тверской области. Он успешно прошел стажировку и официально зачислен в штат библиотеки с соответствующей записью в трудовой книжке.