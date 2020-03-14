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"Работать он любит": кот-интеллектуал зачислен в штат библиотеки
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РИА Новости
"Работать он любит": кот-интеллектуал зачислен в штат библиотеки
Кот Степан каждый день ходит на работу в библиотеку села Городня в Тверской области. Он успешно прошел стажировку и официально зачислен в штат библиотеки с соответствующей записью в трудовой книжке.
2020-03-14T18:34+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=29769214&type=mp4
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"Работать он любит": кот-интеллектуал зачислен в штат библиотеки

18:34 14.03.2020
1424
Кот Степан каждый день ходит на работу в библиотеку села Городня в Тверской области. Он успешно прошел стажировку и официально зачислен в штат библиотеки с соответствующей записью в трудовой книжке.
В документе о трудоустройстве пушистый работник значится как Степан Степанович Библиотечный на должности SMM-мяуджера. Хозяйка предприимчивого кота вместе с остальными пользователями социальных сетей следит за судьбой своего питомца и гордится его карьерой.
89183217
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Тверская областьЖивотныеВидеоОбщество
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