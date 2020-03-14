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Премьер-министр Судана готовится совершить визит в Россию в этом году
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РИА Новости

Премьер-министр Судана готовится совершить визит в Россию в этом году

18:28 14.03.2020
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© REUTERS / Hannibal HanschkeПремьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
© REUTERS / Hannibal Hanschke
ХАРТУМ, 14 мар - РИА Новости. Посольство Судана в Москве готовится к визиту премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в Россию в этом году, сообщил в субботу РИА Новости заместитель исполняющего обязанности посла Судана в РФ Омар Фарук.
"Мы работаем в нашем посольстве в Москве над подготовкой визита премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в Россию в течение этого года. Этот визит считается важной миссией в отношениях двух стран, и его итоги принесут ощутимые результаты в развитии отношений между двумя странами", - сказал Фарук.
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
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Абдалла ХамдокРоссияСуданВ мире
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