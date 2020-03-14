Премьер-министр Судана готовится совершить визит в Россию в этом году

"Мы работаем в нашем посольстве в Москве над подготовкой визита премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в Россию в течение этого года. Этот визит считается важной миссией в отношениях двух стран, и его итоги принесут ощутимые результаты в развитии отношений между двумя странами", - сказал Фарук.