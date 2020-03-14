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Глава Словакии встретилась с лидерами партий будущей правящей коалиции
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РИА Новости

Глава Словакии встретилась с лидерами партий будущей правящей коалиции

18:28 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 14 мар – РИА Новости. Президент Словакии Зузана Чапутова в субботу встретилась с лидерами партий будущей правящей коалиции, которая составлена по итогам состоявшихся 29 февраля выборов в парламент республики, обсудила их программные цели и процесс перехода власти от нынешнего кабинета, сообщил ее пресс-секретарь Мартин Стрижинец.
"Госпожа президент положительно оценила успешное завершение переговоров лидеров четырех демократических партий о формировании правящей коалиции, обсудила с ними приоритетные программы будущего правительства. На встрече был также рассмотрен процесс перехода власти от нынешнего правительства к новому, на который откладывает отпечаток ситуация с распространением заболеваний коронавирусом. В связи с этим госпожа президент намерена в ближайшие дни встретиться с ныне действующим премьером Петером Пеллегрини и кандидатом на этот пост в новом правительстве Игорем Матовичем", - сказал Стрижинец, её выступление транслировали сетевые ТВ-каналы.
Лидер выигравшей парламентские выборы центристской партии "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ) Игорь Матович, которому президент поручила 4 марта формирование нового правительства, представил Чапутовой персональные предложения коалиции по составу кабинета.
Помимо ОЛНЛ, в состав правящей коалиции вошли партии "Мы семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей".
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Будущему возможному премьеру Игорю Матовичу 46 лет. Он окончил факультет финансового менеджмента Университета Коменского в Братиславе. В 2002 году основал издательство Region PRESS, которое ныне издает 36 региональных еженедельников по всей стране, теперь им руководит жена политика. С 2010 года Матович является депутатом парламента. В том же году основал и возглавил свою нынешнюю партию.
На пост главы МИД в новом кабинете выдвинут представитель партии СиС 39-летний Мартин Клус. Это известный политический аналитик, один из лучших экспертов в стране по международной тематике, зарекомендовавший себя взвешенным подходом к самым сложным темам, с 2016 года был депутатом парламента.
На пост главы минобороны претендует представитель партии ОЛНЛ 38-летний Ярослав Надь, ранее работавший в военном ведомстве и неоднократно отметившийся резкими антироссийскими высказываниями. Посты вице-премьера и главы минэкономики предполагает занять лидер партии СиС 52-летний Рихард Сулик, на пост главы МВД выдвинут 39-летний экс-журналист Габор Грендел из партии ОЛНЛ.
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Зузана ЧапутоваПетер ПеллегриниСловакияВ мире
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