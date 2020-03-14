Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса , сообщило МВД страны.

Ранее с 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Ираком, Южной Кореей и Италией, с 14 марта – с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.

По информации МВД, с 14 марта Турция ввела запрет на пересечение контрольно-пропускных пунктов на границах страны всем пассажирам, прибывающим из этих 14 стран. Запрет будет действовать до 17 апреля.

Помимо жителей этих государств, запрет распространяется на граждан третьих стран, побывавших в них в течение последних 14 дней. Также временно приостанавливается выезд из Турции в эти страны. При этом каких-либо ограничений на выезд из Турции граждан Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов не предусматривается.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.