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Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
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РИА Новости

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

18:25 14.03.2020 (обновлено: 20:10 14.03.2020)
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© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin AvciМедицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
© AP Photo / Turkish Ministry of Health/Huseyin Avci
АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Ранее с 3 февраля Турция приостановила авиасообщение с Китаем, с 23 февраля - с Ираном, с 29 февраля - с Ираком, Южной Кореей и Италией, с 14 марта – с Германией, Испанией, Норвегией, Францией, Австрией, Данией, Швецией, Бельгией и Нидерландами.
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По информации МВД, с 14 марта Турция ввела запрет на пересечение контрольно-пропускных пунктов на границах страны всем пассажирам, прибывающим из этих 14 стран. Запрет будет действовать до 17 апреля.
Помимо жителей этих государств, запрет распространяется на граждан третьих стран, побывавших в них в течение последних 14 дней. Также временно приостанавливается выезд из Турции в эти страны. При этом каких-либо ограничений на выезд из Турции граждан Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов не предусматривается.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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