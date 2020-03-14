Заболевшие коронавирусом в России посещали "неблагоприятные страны"

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В последние две недели заболевшие коронавирусом россияне посещали страны, неблагополучные по COVID-19, контактировавших с ними помещают под медицинское наблюдение, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.