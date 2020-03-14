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Заболевшие коронавирусом в России посещали "неблагоприятные страны"
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РИА Новости

Заболевшие коронавирусом в России посещали "неблагоприятные страны"

18:25 14.03.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники проводят осмотр пассажиров в аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В последние две недели заболевшие коронавирусом россияне посещали страны, неблагополучные по COVID-19, контактировавших с ними помещают под медицинское наблюдение, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации.
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"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что контактировавшие с заболевшим в РФ определены, их помещают под наблюдение врачей, проводят лабораторное исследование.
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