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В Иордании закрыли кинотеатры, спортклубы и театры
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РИА Новости

В Иордании закрыли кинотеатры, спортклубы и театры

18:20 14.03.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкВид на порт города Акаба. Иордания
Вид на порт города Акаба. Иордания
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Кинотеатры, спортивные клубы, театры перестают работать в Иордании на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении правительства Иордании в социальной сети.
"В числе превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято решение закрыть до дальнейшего уведомления кинотеатры, спортивные клубы и театры", - отмечается в сообщении.
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Кроме того, власти Иордании закрыли на неделю туристические места для их санитарной обработки с целью избежать распространения болезни.
Правительство Иордании также на время запретило проводить коллективные молитвенные службы во всех мечетях и церквях королевства, наложило запрет на проведение любых мероприятий.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИорданияВ мире
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