В Иордании закрыли кинотеатры, спортклубы и театры

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Кинотеатры, спортивные клубы, театры перестают работать в Кинотеатры, спортивные клубы, театры перестают работать в Иордании на фоне распространения коронавируса, говорится в сообщении правительства Иордании в социальной сети.

"В числе превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято решение закрыть до дальнейшего уведомления кинотеатры, спортивные клубы и театры", - отмечается в сообщении.

Кроме того, власти Иордании закрыли на неделю туристические места для их санитарной обработки с целью избежать распространения болезни.