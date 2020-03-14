Иордания прекратит авиасообщение со всеми странами мира

ДОХА, 14 мар - РИА Новости. Иордания вслед за другими странами мира с 17 марта закрывает аэропорты страны для всех рейсов, за исключением грузоперевозок, для противодействия распространению коронавируса, говорится в сообщении офиса премьер-министра страны, размещенном в субботу в социальной сети Twitter.
"С понедельника, 16 марта, приостанавливается авиасообщение с рядом стран, полеты в королевство и из него приостанавливаются, начиная со вторника, 17 марта, до последующего уведомления, за исключением самолетов с грузом", - отмечается в сообщении.
Кроме того, иорданское правительство решило также закрыть сухопутные и морские границы государства для въезда граждан других стран, за исключением поставок товаров.
Ранее о закрытии аэропорта страны для прибытия пассажирских рейсов объявил Кувейт, многие другие арабские страны перестали выдавать визы гражданам других стран и отменили полеты по ряду направлений.
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