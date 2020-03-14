В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Как сообщили в оперативном штабе, девять новых случаев выявили в Москве, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области.
В последние две недели все они посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Контактировавших с заболевшими помещают под наблюдение.
Таким образом, число заразившихся составляет 59 человек. Из них 56 случаев COVID-19 зафиксировали у граждан России, два — у китайцев, один — у гражданина Италии, уточнили в оперативном штабе. Уже выздоровели и выписаны два гражданина Китая и один россиянин. Кроме того, выписаны эвакуированные из Японии граждане России с лайнера Diamond Princess.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Пандемия COVID-19
В канун Нового года власти Китая поставили Всемирную организацию здравоохранения в известность о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — им оказался коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.
По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, но больше пяти тысяч человек скончались.
В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, выздоровели более 65,5 тысячи.
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Российские власти принимают меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса. Ограничено авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Францией, Германией, Испанией. Аналогичные меры вступят в силу в отношении стран Евросоюза, Норвегии и Швейцарии с 16 марта.
В Москве вернувшихся из государств, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, обязали регистрироваться и самоизолироваться.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, на COVID-19 обследуют всех, кто приехал из "неблагоприятных" стран.
Власти усилят контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу. Регионам посоветовали минимизировать число массовых мероприятий.