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В Калининградской области введут режим повышенной готовности
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РИА Новости

В Калининградской области введут режим повышенной готовности

17:55 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВрачи скорой медицинской помощи
Врачи скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Врачи скорой медицинской помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 мар - РИА Новости. Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом вводится в Калининградской области с 16 марта, сообщила пресс-служба правительства региона.
"С 16 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности. В связи с этим до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе – 600 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение принял губернатор во время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией и внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субботу.
По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 марта, в области проведено 555 обследований, 88 граждан находятся под медицинским наблюдением на дому, в специальном учреждении и в организациях здравоохранения.
Всем гражданам, вернувшимся из-за границы в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на горячую линию по номеру 112. Во время разговора с оператором следует сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения.
Отмечается, что правительство РФ приняло решение о временном приостановлении с 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польские сухопутные участки госграницы (за исключением граждан Республики Белоруссия, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ), въезжающих на территорию России в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса COVID-19. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство вылечились, около 5 тысяч скончались. В Калининградской области зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом.
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