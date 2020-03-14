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Культура
2020-03-14T17:57+0300
https://ria.ru/20200314/1568609280.html
Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию
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РИА Новости

Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию

17:55 14.03.2020 (обновлено: 17:57 14.03.2020)
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© Аккаунт Александра Долгополова на YoutubeСкриншот видео Александра Долгополова
Скриншот видео Александра Долгополова
© Аккаунт Александра Долгополова на Youtube
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Стендап-комик Александр Долгополов принял решение вернуться в Россию. Об этом он сообщил в инстаграме.
По его словам, за два месяца пребывания за границей он понял, что сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России. Кроме того, на родине у него было больше выступлений.
Сотрудник полиции
23 января, 12:38Культура
Комик Долгополов заявил, что напуган из-за проверки его выступления
"Я хотел еще поехать в Америку, где, как я считаю, самая качественная комедия современности, и повыступать там, но въезд в Израиль для иностранцев закрыли (именно там мы подавали на визы), а потом еще и коронавирус", — говорится в посте.
Как написал Долгополов, интегрироваться в новое общество для него будет сложнее, чем "вернуться домой и попробовать бороться за свои права".
Он выразил надежду, что его не посадят в тюрьму.
В конце января Долгополов уехал из России в Израиль после того, как полиция стала проверять его выступление из-за жалобы жителя Подмосковья, усмотревшего в словах комика оскорбление чувств верующих. Какие именно формулировки задели мужчину, в подмосковном главке МВД не уточнили.
Уголовный кодекс России предусматривает за публичное оскорбление чувств верующих лишение свободы на срок до одного года и другие, более мягкие виды наказания.
Телеведущий Иван Ургант
16 января, 17:09Религия и мировоззрение
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Обсудить 19
КультураМосковская область (Подмосковье)ЕвропаСШАРоссияАлександр Долгополов (комик)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ИзраильПроисшествия
Популярные комментарии
Лучше на Украину, там комиков ценят гораздо больше. Президент не даст соврать.
14 марта, 18:03
Naum Vygodsky
108370004
" Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию" ---- Урррааа ! .... Кто енто такая ? И зачем я должен знать о неё ? Соседка баба Катя вернулась из Германии, вот это меня больше тревожит. А вдруг она заражена ? А тут ещё разные комики собираются вернуться. Чё у нас мало их ? Пусть сидел бы в своих штатах.
14 марта, 18:09
Филя Ром
117140004
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