Комик Александр Долгополов решил вернуться в Россию

По его словам, за два месяца пребывания за границей он понял, что сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России. Кроме того, на родине у него было больше выступлений.

"Я хотел еще поехать в Америку, где, как я считаю, самая качественная комедия современности, и повыступать там, но въезд в Израиль для иностранцев закрыли (именно там мы подавали на визы), а потом еще и коронавирус", — говорится в посте.

Как написал Долгополов, интегрироваться в новое общество для него будет сложнее, чем "вернуться домой и попробовать бороться за свои права".

Он выразил надежду, что его не посадят в тюрьму.

В конце января Долгополов уехал из России в Израиль после того, как полиция стала проверять его выступление из-за жалобы жителя Подмосковья , усмотревшего в словах комика оскорбление чувств верующих. Какие именно формулировки задели мужчину, в подмосковном главке МВД не уточнили.