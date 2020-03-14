В Британии число жертв коронавируса за сутки увеличилось почти вдвое

ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось до 21 с 11 человек, говорится в сообщении минздрава Британии.
"С сожалением подтверждаю, что 10 пациентов в Англии, у которых был диагностирован COVID-19, скончались. Все они находились в группе риска", - заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.
Таким образом, общее количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло до 21.
Санитарный врач призвал граждан соблюдать рекомендации медиков в связи с распространением COVID-19.