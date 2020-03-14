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В Британии число жертв коронавируса за сутки увеличилось почти вдвое
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РИА Новости

В Британии число жертв коронавируса за сутки увеличилось почти вдвое

17:46 14.03.2020 (обновлено: 17:53 14.03.2020)
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© REUTERS / Simon DawsonЧеловек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
Человек в защитной маске проходит мимо Конногвардейского полка по Уайтхоллу в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Simon Dawson
ЛОНДОН, 14 мар - РИА Новости, Наталья Копылова. Количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось до 21 с 11 человек, говорится в сообщении минздрава Британии.
"С сожалением подтверждаю, что 10 пациентов в Англии, у которых был диагностирован COVID-19, скончались. Все они находились в группе риска", - заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти.
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Таким образом, общее количество погибших от коронавируса в Великобритании выросло до 21.
Санитарный врач призвал граждан соблюдать рекомендации медиков в связи с распространением COVID-19.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВеликобританияВ мире
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