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Ту-142 выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами
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РИА Новости

Ту-142 выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами

17:46 14.03.2020 (обновлено: 05:40 15.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПротиволодочный самолет ТУ-142
Противолодочный самолет ТУ-142
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщает Минобороны.
"Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", — говорится в сообщении.
В ближней зоне самолеты сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
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В Минобороны отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.
Несколькими днями ранее пара противолодочных самолетов Ту-142 Тихоокеанского флота совершила 12-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
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Северный Ледовитый океанТихий океанТу-142Тихоокеанский флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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