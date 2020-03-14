Ту-142 выполнили полет над Тихим и Северным Ледовитым океанами

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота выполнили полет над нейтральными водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, сообщает Минобороны.
"Летчики отработали навыки полета над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", — говорится в сообщении.
В ближней зоне самолеты сопровождали истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
В Минобороны отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем периоде обучения.
Несколькими днями ранее пара противолодочных самолетов Ту-142 Тихоокеанского флота совершила 12-часовой полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.