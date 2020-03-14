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Замглавы минздрава Италии сообщил, что заразился коронавирусом
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РИА Новости

Замглавы минздрава Италии сообщил, что заразился коронавирусом

17:42 14.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 14 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери сообщил в субботу в Facebook о том, что заразился коронавирусом COVID-19.
"Несколько дней назад у меня был контакт с лицом, подозревавшимся в заражении. Как только я почувствовал у себя симптомы заболевания, я изолировался и начал полностью работать на удаленном доступе. Тест дал положительный результат. Сразу же я стал действовать в соответствии с протоколом, разработанным министерством здравоохранения. Моя жена и маленький ребенок чувствуют себя хорошо, хотя и находятся вместе со мной в одном доме, но мы разделили сферы проживания. Теперь мы с женой опять перезваниваемся по телефону, как в начале наших отношений", - написал Силери.
Замминистра сообщил также, что все сотрудники, с которыми он в последнее время находился в контакте, чувствуют себя хорошо и также действуют в соответствии с правилами, установленными итальянским минздравом в связи с эпидемией коронавируса.
"Существует только одна возможность: быть ответственными, мужественными и солидарными. Вместе мы все преодолеем", - заключил Силери.
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Уже несколько видных политиков Италии сообщили о своем заражении коронавирусом. Так, 7 марта лидер входящей в правящую коалицию Италии Демократической партии, президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти написал в Facebook о том, что сделанный ему тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день стало известно о заражении COVID-19 президента области Пьемонт Альберто Чирио. Местные СМИ также сообщили о том, что заражение новым типом вируса было выявлено у начальника Главного штаба сухопутных войск Италии генерала Сальваторе Фарины, а также у префектов Бергамо, Лоди и Брешии.
В минувший вторник асессор по вопросам здравоохранения (министр) итальянской области Эмилия-Романья Раффаэле Донини, у которого за неделю до этого было выявлено заражение коронавирусом, сообщил о своем выздоровлении.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в пятницу вечером главой службы гражданской обороны Анджело Боррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 17,5 тысячи случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1439 человек, число жертв достигло 1266.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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