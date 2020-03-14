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Премьер Армении сдал отрицательный тест на коронавирус
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РИА Новости

Премьер Армении сдал отрицательный тест на коронавирус

17:40 14.03.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу, что результаты его теста на коронавирус оказались отрицательными.
"Результаты моего теста и теста Анны (супруги Пашиняна - ред.) - отрицательные" - написал Пашинян в Facebook.
Накануне он заявил, что намерен с женой проверить наличие коронавируса. По его словам, это вызвано публикациями о тестировании президента Бразилии Жаира Болсонару и заражении одного из его помощников.
Премьер напомнил, что седьмого марта его жена встретилась с супругой президента Бразилии, и хотя сам президент опроверг информацию о своем инфицировании, Пашинян и его жена решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест.
Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Позже Болсонару сообщил, что также сдал необходимые анализы, результаты которых оказались отрицательными.
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