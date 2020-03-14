Премьер Армении сдал отрицательный тест на коронавирус

ЕРЕВАН, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу, что результаты его теста на коронавирус оказались отрицательными.

"Результаты моего теста и теста Анны (супруги Пашиняна - ред.) - отрицательные" - написал Пашинян в Facebook

Накануне он заявил, что намерен с женой проверить наличие коронавируса. По его словам, это вызвано публикациями о тестировании президента Бразилии Жаира Болсонару и заражении одного из его помощников.

Премьер напомнил, что седьмого марта его жена встретилась с супругой президента Бразилии, и хотя сам президент опроверг информацию о своем инфицировании, Пашинян и его жена решили самоизолироваться в правительственном особняке на Севане и пройти тест.