Индонезийский министр транспорта заразился коронавирусом, сообщили СМИ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Индонезийский министр транспорта Буди Карья Сумади заразился коронавирусом, сообщил местный портал detik.
"Результаты теста на коронавирус у министра транспорта Буди Карья Сумади оказались положительными, его временно заместит координационный министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан", - написал портал в Twitter.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Индонезии составило до 69, четыре человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.
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