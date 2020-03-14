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Индонезийский министр транспорта заразился коронавирусом, сообщили СМИ
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РИА Новости

Индонезийский министр транспорта заразился коронавирусом, сообщили СМИ

17:35 14.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Индонезийский министр транспорта Буди Карья Сумади заразился коронавирусом, сообщил местный портал detik.
"Результаты теста на коронавирус у министра транспорта Буди Карья Сумади оказались положительными, его временно заместит координационный министр по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан", - написал портал в Twitter.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Индонезии составило до 69, четыре человека скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоИндонезияВ мире
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