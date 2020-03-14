Австрийские посольства и консульства временно прекратят выдачу виз

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Посольства и консульства Австрии по всему миру временно прекращают выдачу виз, сообщил МИД России.
"Посольства и консульства Австрии по всему миру временно прекращают выдачу виз. Исключения предусмотрены для близких родственников граждан Австрии либо граждан Евросоюза", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
По последним данным министерства здравоохранения республики, число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии достигло 602. Ранее правительство Австрии в несколько этапов ввело ограничительные меры для сдерживания распространения вируса в стране.