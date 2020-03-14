Австрийские посольства и консульства временно прекратят выдачу виз

"Посольства и консульства Австрии по всему миру временно прекращают выдачу виз. Исключения предусмотрены для близких родственников граждан Австрии либо граждан Евросоюза", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.