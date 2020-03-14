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В Румынии депутат заболел коронавирусом
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РИА Новости

В Румынии депутат заболел коронавирусом

17:32 14.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 мар — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Румынии достигло 102 человек, COVID-19 диагностирован у трех членов Национал-либеральной партии, один из которых является депутатом, сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
"Число зараженных коронавирусом выросло до 102 случаев. Последние три случая — это политики-либералы, которые принимали участие в недавнем заседании Национал-либеральной партии. Положительный тест на коронавирус оказался у депутата Лучиана Хеюша, мэра Девей Флорина Оанчи, а также руководителя одной из местных организаций Адриана Давида Николае", - говорится в сообщении.
Белград
13 марта, 22:20
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Ранее власти Румынии приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также запретили все автобусные и железнодорожные рейсы в итальянские регионы, а также из них в румынские города. Авиакомпании обязаны предупреждать румынских граждан, что, возвращаясь из Италии, Китая, Южной Кореи в Румынию, они будут попадать под обязательный карантин на родине. Авиаоператоры не будут пускать на борт пассажиров из Италии, Южной Кореи и Китая, которые летят в Румынию с пересадкой. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, около 5 тысяч скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаВОЗРумынияКитайИталияВ мире
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