Дептранс Москвы развенчал миф о кольцевой линии метро

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Идея строительства Кольцевой линии московского метро не связана с пятном от кружки на карте, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Максима Ликсутова.
Ровно 66 лет назад в Москве замкнулась первая Кольцевая линия метро. Ее запускали в три этапа в течение десяти лет. Последний из них завершился 14 марта 1954 года, когда открыли участок между станциями "Белорусская" и "Парк культуры". К 66-летию этого события появилось сообщение с рассказом Ликсутова о фактах из истории и современности Кольцевой линии.
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"Идея строительства Кольцевой линии не связана с пятном от кружки на карте. Линия изначально задумывалась как пересадочный контур. Было ясно, что нагрузка на пересадочных узлах в центре Москвы будет большой. Кольцо должно было объединить как существующие на тот момент, так и перспективные участки метро, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре", - говорится в сообщении со ссылкой на Ликсутова.
Отмечается, что в 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. Доказательство этому можно найти и сейчас на станции "Курская-кольцевая", где есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии метрополитена приблизительно в рамках Бульварного кольца.
"Кольцевая линия лишь частично повторяет очертания Садового кольца. При согласовании проекта выбор был сделан в пользу того, чтобы объединить семь из девяти вокзалов... Каждая станция Кольцевой линии является объектом культурного наследия регионального значения", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что на Кольцевой линии при движении по часовой стрелке станции объявляет мужской голос, а при движении против часовой — женский. Это сделано для удобства навигации пассажиров. А чтобы проехать всё кольцо и выйти на той же станции, потребуется всего полчаса.
"Впервые на Кольцевой были сооружены наклонные ходы увеличенного диаметра, позволившие установить четыре эскалатора вместо трёх, а всего смонтировано 60 эскалаторов. Если можно было бы составить эти эскалаторы в один, то получилась бы движущаяся лестница длиной 10 километров", - говорится в сообщении.
В столичном дептрансе отметили, что Кольцевая линия — одна из самых востребованных в Московском метрополитене, в рабочий день пассажиропоток по входу на станции составляет 700-750 тысяч. С учётом пересадок с других линий за сутки поезда могут перевозить по кольцу примерно 2 миллиона человек. В часы пик по линии одновременно курсируют более 30 пятивагонных составов "Русич". Поезда, следующие в обе стороны, останавливаются на каждой станции более тысячи раз в рабочий день.