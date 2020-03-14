Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T17:33+0300
https://ria.ru/20200314/1568608142.html
Дептранс Москвы развенчал миф о кольцевой линии метро
https://cdn21.img.ria.ru/images/94021/34/940213497_0:86:2924:1731_1036x0_80_0_0_33b644e5912354043ae90367d1208c27.jpg
РИА Новости

Дептранс Москвы развенчал миф о кольцевой линии метро

17:28 14.03.2020 (обновлено: 17:33 14.03.2020)
3527
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРабота депо московского метрополитена
Работа депо московского метрополитена
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Идея строительства Кольцевой линии московского метро не связана с пятном от кружки на карте, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Максима Ликсутова.
Ровно 66 лет назад в Москве замкнулась первая Кольцевая линия метро. Ее запускали в три этапа в течение десяти лет. Последний из них завершился 14 марта 1954 года, когда открыли участок между станциями "Белорусская" и "Парк культуры". К 66-летию этого события появилось сообщение с рассказом Ликсутова о фактах из истории и современности Кольцевой линии.
Поезд на станции Парк культуры московского метро
20 февраля, 20:47
Поезда Кольцевой линии метро Москвы будут ходить чаще
"Идея строительства Кольцевой линии не связана с пятном от кружки на карте. Линия изначально задумывалась как пересадочный контур. Было ясно, что нагрузка на пересадочных узлах в центре Москвы будет большой. Кольцо должно было объединить как существующие на тот момент, так и перспективные участки метро, чтобы разгрузить пересадочные станции в центре", - говорится в сообщении со ссылкой на Ликсутова.
Отмечается, что в 1940-е годы будущую линию называли Большим кольцом. Доказательство этому можно найти и сейчас на станции "Курская-кольцевая", где есть надпись "Курская Большого кольца 1945-1949". Проект развития метро 1947 года предусматривал создание Малой кольцевой линии метрополитена приблизительно в рамках Бульварного кольца.
"Кольцевая линия лишь частично повторяет очертания Садового кольца. При согласовании проекта выбор был сделан в пользу того, чтобы объединить семь из девяти вокзалов... Каждая станция Кольцевой линии является объектом культурного наследия регионального значения", - отмечается в сообщении.
Сувенирные монеты в автомате метро Москвы
Вчера, 09:07Культура
Назван самый востребованный сувенир в метро Москвы
Уточняется, что на Кольцевой линии при движении по часовой стрелке станции объявляет мужской голос, а при движении против часовой — женский. Это сделано для удобства навигации пассажиров. А чтобы проехать всё кольцо и выйти на той же станции, потребуется всего полчаса.
"Впервые на Кольцевой были сооружены наклонные ходы увеличенного диаметра, позволившие установить четыре эскалатора вместо трёх, а всего смонтировано 60 эскалаторов. Если можно было бы составить эти эскалаторы в один, то получилась бы движущаяся лестница длиной 10 километров", - говорится в сообщении.
В столичном дептрансе отметили, что Кольцевая линия — одна из самых востребованных в Московском метрополитене, в рабочий день пассажиропоток по входу на станции составляет 700-750 тысяч. С учётом пересадок с других линий за сутки поезда могут перевозить по кольцу примерно 2 миллиона человек. В часы пик по линии одновременно курсируют более 30 пятивагонных составов "Русич". Поезда, следующие в обе стороны, останавливаются на каждой станции более тысячи раз в рабочий день.
Женщина в метро
6 марта, 07:15
Минтранс объяснил, должны ли мужчины уступать женщинам место в метро
5243101
Обсудить 0
Максим ЛиксутовДепартамент транспорта г. МосквыМоскваМосковский метрополитенОбщество
Рекомендуем
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Ремонта дороги
Трассу от Вологды до Череповца расширят
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Борщ
Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Река Амур
Строительство канатной дороги через Амур возобновится в мае
Мужчина умоляет о прощении
Названы знаки зодиака, которые не любят просить прощения
Дубай, ОАЭ
ОАЭ перестанут выдавать любые визы с 17 марта
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
В России за сутки выявили 14 случаев заражения коронавирусом
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Жена Джигана прокомментировала скандал с "пьяным" видео мужа
Лондон
Ученые заявили, что коронавирусом могут заразиться миллионы британцев
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии снизилась смертность от коронавируса
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Экс-президент Украины Петр Порошенко
СМИ: Порошенко хочет срочно вернуться на Украину из испанской клиники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38В Экваториальной Гвинее выявили первый случай заражения коронавирусом
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
Лента новостейМолния