Испанское правительство может ограничить передвижение по всей стране

Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде. Архивное фото

Люди в защитных масках делают покупки в супермаркете в районе Усера в Мадриде

МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Ограничения передвижения могут быть введены в связи с эпидемией Ограничения передвижения могут быть введены в связи с эпидемией коронавируса на всей территории Испании , сообщили испанские СМИ.

"С понедельника все испанцы будут изолированы в своих домах, за исключением конкретных случаев", - пишет Mundo

Исключениями станут только случаи крайней необходимости, в частности, для покупки продуктов питания, лекарств или других предметов первой необходимости, чтобы доехать до больницы или до работы, для оказания помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, чтобы добраться до финансовых учреждений, а также чтобы вернуться на место постоянного пребывания, сообщает издание.

Заседание кабинета министров, на котором будут окончательно определены конкретные меры, пока продолжается.

В субботу совет министров должен принять решение о введении в стране "состояния повышенной готовности" сроком на 15 дней. Этот срок может быть продлен с разрешения конгресса депутатов.

"Состояние повышенной готовности" предполагает, что органы правопорядка могут проверять людей, имущество, транспортные средства, помещения, и в случае, если их деятельность нарушает правила, введенные в связи с карантином, пресекать их деятельность. Кроме того, власти получат право занимать предприятия, фабрики, мастерские, иные помещения, в том числе частные медицинские центры и фармацевтическое производства.

Все силы правопорядка, включая каталонские Mossos d'Esquadra, баскские Ertzaintza и местную полицию переподчиняются МВД. В случае необходимости компетентные органы могут для обеспечения мер привлекать вооруженные силы.