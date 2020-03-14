Испанское правительство может ограничить передвижение по всей стране

МАДРИД, 14 мар – РИА Новости. Ограничения передвижения могут быть введены в связи с эпидемией коронавируса на всей территории Испании, сообщили испанские СМИ.
"С понедельника все испанцы будут изолированы в своих домах, за исключением конкретных случаев", - пишет Mundo.
Исключениями станут только случаи крайней необходимости, в частности, для покупки продуктов питания, лекарств или других предметов первой необходимости, чтобы доехать до больницы или до работы, для оказания помощи пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, чтобы добраться до финансовых учреждений, а также чтобы вернуться на место постоянного пребывания, сообщает издание.
Заседание кабинета министров, на котором будут окончательно определены конкретные меры, пока продолжается.
В субботу совет министров должен принять решение о введении в стране "состояния повышенной готовности" сроком на 15 дней. Этот срок может быть продлен с разрешения конгресса депутатов.
"Состояние повышенной готовности" предполагает, что органы правопорядка могут проверять людей, имущество, транспортные средства, помещения, и в случае, если их деятельность нарушает правила, введенные в связи с карантином, пресекать их деятельность. Кроме того, власти получат право занимать предприятия, фабрики, мастерские, иные помещения, в том числе частные медицинские центры и фармацевтическое производства.
Все силы правопорядка, включая каталонские Mossos d'Esquadra, баскские Ertzaintza и местную полицию переподчиняются МВД. В случае необходимости компетентные органы могут для обеспечения мер привлекать вооруженные силы.
Общее число зараженных коронавирусом в Испании увеличилось за день на полторы тысячи человек – до 5,7 тысячи. Число жертв превысило 180 человек, из них 133 в Мадриде.