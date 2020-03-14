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2020-03-14T17:42+0300
https://ria.ru/20200314/1568608037.html
Мишустин предложил дополнить права главного санитарного врача
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РИА Новости

Мишустин предложил дополнить права главного санитарного врача

17:24 14.03.2020 (обновлено: 17:42 14.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин в связи с коронавирусом заявил, что главный санитарный врач должен иметь право обязать пациентов находиться на домашнем карантине.
"Считаю также возможным, чтобы главный санитарный врач мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Просил бы Татьяну Алексеевну Голикову также проработать это предложение, чтобы мы продумали по этим рекомендациям наши меры", - сказал Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
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"У людей должна быть максимально полная и достоверная информация о ситуации и о мерах профилактики. Здесь у нас и Минздрав, и Роспотребнадзор много сделали. Сейчас эта информация на интернет-сайтах есть, нужно ее и также более активно размещать", - отметил премьер.
"Координационный совет, как я сказал, по противодействию коронавирусу необходимо было сделать, чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий всех федеральных органов исполнительной власти, регионов и организаций, компаний, и это решение я принял, чтобы мы в ежедневном буквально режиме с вами координировали все необходимые меры", - добавил Мишустин.
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Коронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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