Мишустин предложил дополнить права главного санитарного врача

"Считаю также возможным, чтобы главный санитарный врач мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Просил бы Татьяну Алексеевну Голикову также проработать это предложение, чтобы мы продумали по этим рекомендациям наши меры", - сказал Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Координационный совет, как я сказал, по противодействию коронавирусу необходимо было сделать, чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий всех федеральных органов исполнительной власти, регионов и организаций, компаний, и это решение я принял, чтобы мы в ежедневном буквально режиме с вами координировали все необходимые меры", - добавил Мишустин.