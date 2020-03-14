Мишустин предложил дополнить права главного санитарного врача

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин в связи с коронавирусом заявил, что главный санитарный врач должен иметь право обязать пациентов находиться на домашнем карантине.
"Считаю также возможным, чтобы главный санитарный врач мог обязать пациентов находиться на домашнем карантине. Просил бы Татьяну Алексеевну Голикову также проработать это предложение, чтобы мы продумали по этим рекомендациям наши меры", - сказал Мишустин на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"У людей должна быть максимально полная и достоверная информация о ситуации и о мерах профилактики. Здесь у нас и Минздрав, и Роспотребнадзор много сделали. Сейчас эта информация на интернет-сайтах есть, нужно ее и также более активно размещать", - отметил премьер.
"Координационный совет, как я сказал, по противодействию коронавирусу необходимо было сделать, чтобы ситуация вышла только из сферы медицинских вопросов и требовала от нас слаженных действий всех федеральных органов исполнительной власти, регионов и организаций, компаний, и это решение я принял, чтобы мы в ежедневном буквально режиме с вами координировали все необходимые меры", - добавил Мишустин.