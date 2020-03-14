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В Токио отметили самое раннее начало цветения сакуры
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РИА Новости

В Токио отметили самое раннее начало цветения сакуры

17:21 14.03.2020
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© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi Цветение сакуры в Токио
Цветение сакуры в Токио
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi 
Цветение сакуры в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 14 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры отмечено в Токио, сообщило главное метеорологическое управление.
Начало цветения сакуры объявляется, когда на "контрольном" дереве, которое в столице страны находится в храме Ясукуни, распустится 5 бутонов. Накануне на сакуре в храме Ясукуни распустился только один бутон. Каждый год в это время по несколько раз в день специалисты главного метеорологического управления Японии приходят к дереву и считают распустившиеся бутоны.
В субботу, когда в Токио резко похолодало и местами пошел даже мокрый снег, распустились 5 бутонов и начало цветения было провозглашено официально. Это на 7 дней раньше прошлого года и на 12 раньше среднегодового показателя. В этом году цветение сакуры опередило рекордно ранние до сих пор 2002 и 2013 годы, когда первые 5 цветков раскрылись 16 марта. Статистика ведется с 1953 года.
Обычно в это время в парках и скверах собираются компании друзей и сослуживцев, семьи, чтобы провести несколько часов под цветущими деревьями. Это время пикников и выездов на природу, в парки, известные своими деревьями. Есть и любование ночной сакурой – в парках и храмах сделана подсветка, от чего деревья в пышном розовом облаке цветов выглядят еще красивее. Но в этом году из-за распространения нового типа коронавируса в стране решено отказаться от этого обычая, чтобы не спровоцировать рост заражений. О том, что вся страна готовилась к "ханами" - любованию цветами – напоминают только заранее организованные отделы в магазинах, предлагающие напитки и утварь для пикников.
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