В Токио отметили самое раннее начало цветения сакуры

В субботу, когда в Токио резко похолодало и местами пошел даже мокрый снег, распустились 5 бутонов и начало цветения было провозглашено официально. Это на 7 дней раньше прошлого года и на 12 раньше среднегодового показателя. В этом году цветение сакуры опередило рекордно ранние до сих пор 2002 и 2013 годы, когда первые 5 цветков раскрылись 16 марта. Статистика ведется с 1953 года.