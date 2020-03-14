В штаб-квартире ООН в Женеве выявили первый случай коронавируса

ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый случай заражения новым Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен у сотрудника женевской штаб-квартиры ООН , сообщила глава пресс-службы Дворца Наций Алессандра Велуччи.

"В Женеве , вдобавок к тем случаям, которые были подтверждены в офисах ряда международных организаций, как нам сегодня сообщили, один из наших коллег получил позитивные тесты на наличие у него COVID-19. Медицинская служба ООН в контакте с заболевшим, и ситуация тщательно отслеживается профессионалами", - сказала она журналистам.

По словам Велуччи, заболевший не посещал здание женевской штаб-квартиры ООН с прошлой пятницы, 6 марта. При этом когда он был на работе, он не демонстрировал симптомов.

Тем не менее, генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН Татьяна Валовая приняла решение о переводе с 16 марта на работу удаленно всех сотрудников офиса. Их присутствие в ООН разрешается только в случае крайне необходимости. Также все сотрудники ООН, которые находились в контакте с заболевшим, предупреждены о вирусе.

Ранее новый коронавирус был выявлен у сотрудника Всемирной торговой организации.

Правительство Швейцарии, где расположена женевская штаб-квартира ООН, в пятницу приняло решение ужесточить меры борьбы с заболеванием. В частности, с 13 марта по 30 апреля вводится запрет на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек. Запрет распространяется на развлекательные структуры, горнолыжные курорты, музеи, кинотеатры, СПА и бассейны. В ресторанах и на дискотеках или в клубах не может находиться свыше 50 человек одновременно. Также до 4 апреля по всей стране закрываются школы.