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В штаб-квартире ООН в Женеве выявили первый случай коронавируса
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РИА Новости

В штаб-квартире ООН в Женеве выявили первый случай коронавируса

17:19 14.03.2020 (обновлено: 17:57 14.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
ЖЕНЕВА, 14 мар - РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен у сотрудника женевской штаб-квартиры ООН, сообщила глава пресс-службы Дворца Наций Алессандра Велуччи.
Женеве, вдобавок к тем случаям, которые были подтверждены в офисах ряда международных организаций, как нам сегодня сообщили, один из наших коллег получил позитивные тесты на наличие у него COVID-19. Медицинская служба ООН в контакте с заболевшим, и ситуация тщательно отслеживается профессионалами", - сказала она журналистам.
По словам Велуччи, заболевший не посещал здание женевской штаб-квартиры ООН с прошлой пятницы, 6 марта. При этом когда он был на работе, он не демонстрировал симптомов.
Тем не менее, генеральный директор женевской штаб-квартиры ООН Татьяна Валовая приняла решение о переводе с 16 марта на работу удаленно всех сотрудников офиса. Их присутствие в ООН разрешается только в случае крайне необходимости. Также все сотрудники ООН, которые находились в контакте с заболевшим, предупреждены о вирусе.
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Правительство Швейцарии, где расположена женевская штаб-квартира ООН, в пятницу приняло решение ужесточить меры борьбы с заболеванием. В частности, с 13 марта по 30 апреля вводится запрет на проведение мероприятий с участием свыше 100 человек. Запрет распространяется на развлекательные структуры, горнолыжные курорты, музеи, кинотеатры, СПА и бассейны. В ресторанах и на дискотеках или в клубах не может находиться свыше 50 человек одновременно. Также до 4 апреля по всей стране закрываются школы.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЖенева (город)ООНВ мире
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