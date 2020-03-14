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Турция и Азербайджан приостановили наземное и воздушное сообщение
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РИА Новости

Турция и Азербайджан приостановили наземное и воздушное сообщение

17:19 14.03.2020 (обновлено: 18:11 14.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев договорились в ходе телефонного разговора приостановить из-за коронавируса наземное и воздушное сообщение между двумя странами, кроме грузоперевозок, сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе телефонных переговоров президентов Турции и Азербайджана в рамках мер против распространения коронавируса было принято решение временно остановить воздушное и наземное сообщение между двумя странами, кроме перевозок грузов", - говорится в сообщении.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТурцияАзербайджанВ мире
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