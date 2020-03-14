Турция и Азербайджан приостановили наземное и воздушное сообщение

АНКАРА, 14 мар - РИА Новости. Президенты Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев договорились в ходе телефонного разговора приостановить из-за коронавируса наземное и воздушное сообщение между двумя странами, кроме грузоперевозок, сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе телефонных переговоров президентов Турции и Азербайджана в рамках мер против распространения коронавируса было принято решение временно остановить воздушное и наземное сообщение между двумя странами, кроме перевозок грузов", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.