МВД Индии распорядилось считать пандемию коронавируса бедствием

Девушка в защитной маске во время празднования Холи в Ченнаи, Индия

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мар - РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии распорядилось считать пандемию COVID-19 бедствием для оказания помощи в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия.

"Центральное правительство, учитывая распространение COVID-19 в Индии и его классификацию ВОЗ как пандемии... приняло решение рассматривать его в качестве уведомленного бедствия (notified disaster) с целью оказания помощи в рамках государственного фонда реагирования на стихийные бедствия", - говорится в заявлении, размещённом на сайте пресс-службы правительства Индии.

Как отмечается в заявлении, 400 тысяч рупий будет выплачено семьям погибших от коронавируса и тем, кто "участвует в операциях по оказанию помощи или связан с реагированием на ситуацию, при условии подтверждения причины смерти от этой болезни".

Кроме того, стоимость лечения заразившихся новым коронавирусом будет компенсирована правительствами индийских штатов.

Средства фонда реагирования на стихийные бедствия также будут использованы для строительства новых лабораторий закупки защиты для полиции, медиков и муниципальных органов власти, а также для закупки тепловых сканеров и необходимого оборудования для государственных больниц.

Согласно последним данным правительства Индии, в стране отмечено 84 случая заражения коронавирусом, 10 человек выздоровели и выписаны из госпиталей.