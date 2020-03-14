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Число зараженных коронавирусом в Швеции превысило 900 человек
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Швеции превысило 900 человек

17:14 14.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СТОКГОЛЬМ, 14 мар - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Швеции к 14 марта составило 909 человек, зафиксированы два случая с летальным исходом, сообщают местные власти.
Наибольшее количество случаев, более 340, зафиксировано в регионе Стокгольм. "В настоящий момент 14 пациентов находятся в карантине в инфекционном отделении Каролинского университетского госпиталя в Худдинге (пригород Стокгольма - ред.). Двое из 341 пациента нуждаются в интенсивной терапии", - говорится в сообщении на сайте администрации.
Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что тестировать на наличие вируса будут лишь сотрудников и пациентов больниц, а также работающих с пожилыми людьми, входящими в группу риска. Он отметил, что реально число заразившихся намного больше известного, но знать его не имеет смысла.
Правительство Швеции на сегодняшний день принимает одни из наиболее мягких мер по борьбе с распространением вируса. Официально отменены лишь массовые мероприятия численностью более 500 человек. Школы, детские сады и университеты продолжают работать в обычном режиме. При этом людям с малейшими симптомами респираторных заболеваний рекомендовано оставаться дома. Отдельные компании по собственной инициативе переводят сотрудников на удаленную работу.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаШвецияСтокгольм (город)В мире
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