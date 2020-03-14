Число зараженных коронавирусом в Швеции превысило 900 человек

Ранее главный эпидемиолог Швеции Андерс Тингелл заявил, что тестировать на наличие вируса будут лишь сотрудников и пациентов больниц, а также работающих с пожилыми людьми, входящими в группу риска. Он отметил, что реально число заразившихся намного больше известного, но знать его не имеет смысла.

Правительство Швеции на сегодняшний день принимает одни из наиболее мягких мер по борьбе с распространением вируса. Официально отменены лишь массовые мероприятия численностью более 500 человек. Школы, детские сады и университеты продолжают работать в обычном режиме. При этом людям с малейшими симптомами респираторных заболеваний рекомендовано оставаться дома. Отдельные компании по собственной инициативе переводят сотрудников на удаленную работу.