В Кузбассе подготовили карантин по коронавирусу

КЕМЕРОВО, 14 мар - РИА Новости. Пункт временного пребывания для контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией подготовлен в селе Березово на базе отдыха "Притомье", сообщила журналистам во время брифинга, посвященного борьбе с коронавирусной инфекцией, первый заместитель департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина.
"Пункт временного пребывания (находится – ред.) село Березово, это "Притомье"… Возможность разместить до 60 человек. "Притомье" готово к работе. Пункт рассчитан на контактных", – сказала Зеленина.
Она добавила, что инфекционная больница в городе Кемерово готова принять в случае необходимости 380 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
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