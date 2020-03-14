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В Кузбассе подготовили карантин по коронавирусу
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РИА Новости

В Кузбассе подготовили карантин по коронавирусу

17:11 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДверь помещения отдельного режимного корпуса
Дверь помещения отдельного режимного корпуса
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дверь помещения отдельного режимного корпуса. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 мар - РИА Новости. Пункт временного пребывания для контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией подготовлен в селе Березово на базе отдыха "Притомье", сообщила журналистам во время брифинга, посвященного борьбе с коронавирусной инфекцией, первый заместитель департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина.
Ранее сообщалось, что в Кемерово выявлены два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, прилетевших из Италии. Еще четверо контактных находятся под медицинским наблюдением, один из них госпитализирован, трое – под домашним наблюдением.
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"Пункт временного пребывания (находится – ред.) село Березово, это "Притомье"… Возможность разместить до 60 человек. "Притомье" готово к работе. Пункт рассчитан на контактных", – сказала Зеленина.
Она добавила, что инфекционная больница в городе Кемерово готова принять в случае необходимости 380 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.
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