В Кузбассе подготовили карантин по коронавирусу

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

"Пункт временного пребывания (находится – ред.) село Березово, это "Притомье"… Возможность разместить до 60 человек. "Притомье" готово к работе. Пункт рассчитан на контактных", – сказала Зеленина.