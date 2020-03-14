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Мишустин заявил о необходимости карантина для людей из групп риска
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РИА Новости

Мишустин заявил о необходимости карантина для людей из групп риска

17:09 14.03.2020 (обновлено: 17:42 14.03.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ввести 14-дневный карантин для людей из групп риска по коронавирусу.
На стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией председатель правительства отметил появление новой тенденции: "У нас коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили".
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"И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией", - считает глава кабинета министров. По его словам, "для этого требуется переводить их на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение".
"Здесь медлить нельзя, нужна в общем-то быстрая диагностика и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве", - уверен Мишустин. "Эту практику необходимо распространить на все регионы страны", - указал он.
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