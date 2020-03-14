Мишустин заявил о необходимости карантина для людей из групп риска

"И в этой связи необходимо сосредоточить усилия на контроле за группами риска, то есть за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией", - считает глава кабинета министров. По его словам, "для этого требуется переводить их на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение".