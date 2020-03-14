Число заразившихся коронавирусом в Норвегии превысило 900 человек

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Количество заразившихся новым коронавирусом в Норвегии превысило 900 человек, сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии в субботу.
"В общей сложности 907 заражены коронавирусом. Анализы показывают, что более половины заразившихся побывали в Австрии, а 223 человека заразились в Норвегии", - сообщает институт.
При этом количество заразившихся за последние сутки составило 156 человек. Примерно две трети заболевших подхватили вирус за границей. Больше всего заболевших в провинциях Викен и Осло. В соседней с Россией провинции Трумс и Финнмарк зарегистрировано 16 заболевших.
Норвегия на прошедшей неделе предприняла беспрецедентные меры по защите страны от коронавируса, который активно распространяется в королевстве. Закрыты школы и детские сады, отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, все офисные сотрудники переведены на удаленную форму работы, все приезжающие из-за пределов Северных стран, вне зависимости от наличия у них симптомов болезни, обязаны находиться в 14-дневном карантине.
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