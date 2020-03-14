Число заразившихся коронавирусом в Норвегии превысило 900 человек

МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Количество заразившихся новым Количество заразившихся новым коронавирусом в Норвегии превысило 900 человек, сообщил институт общественного здравоохранения Норвегии в субботу.

"В общей сложности 907 заражены коронавирусом. Анализы показывают, что более половины заразившихся побывали в Австрии, а 223 человека заразились в Норвегии", - сообщает институт.

При этом количество заразившихся за последние сутки составило 156 человек. Примерно две трети заболевших подхватили вирус за границей. Больше всего заболевших в провинциях Викен и Осло. В соседней с Россией провинции Трумс и Финнмарк зарегистрировано 16 заболевших.