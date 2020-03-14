Россиян призвали минимизировать все поездки за границу из-за Covid-19

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о рекомендации правительства для всех россиян минимизировать все поездки за границу из-за коронавируса

"Мы просим наших граждан минимизировать поездки", - заявил председатель правительства на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он напомнил, что кабинет министров уже обратился "ко всем федеральным органам исполнительной власти, чтобы они максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях". "И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - подчеркнул Мишустин.