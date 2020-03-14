В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о создании в России координационного совета по борьбе с коронавирусом.
"Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда войдут и штаб (оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией), который был создан, и, соответственно, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, куда также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица, для того, чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации", - заявил глава кабинета министров на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Председатель правительства отметил, что сегодняшнее совещание собрано для того, "чтобы обсудить все аспекты положения с коронавирусной инфекцией и выработать необходимые решения".
По его мнению, "ситуация развивается не просто в мире, по неблагоприятному сценарию, то есть в мире уже более 145 тысяч заболевших, и ситуация в большинстве стран достаточно сложная". Для примера Мишустин привел Европу, где, на его взгляд, ситуация с коронавирусом критическая. Он также напомнил, что в США был введен общенациональный режим чрезвычайной ситуации.
"Конечно, в этот момент важно защитить людей и принять все меры, чтобы не допустить массовое распространение коронавирусной инфекции, в том числе в нашей стране", - сказал премьер.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?