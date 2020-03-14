В России создадут координационный совет по борьбе с коронавирусом

"Мы приняли решение создать координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией, куда войдут и штаб (оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией), который был создан, и, соответственно, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране, куда также войдут руководители регионов и все заинтересованные лица, для того, чтобы мы скоординировали наши действия по этой ситуации", - заявил глава кабинета министров на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.