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Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в регионах
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РИА Новости

Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в регионах

17:06 14.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Ярославскую область
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Ярославскую область
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России.
"Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых", - заявил председатель правительства на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Мишустин попросил отнестись спокойно к этой мере.
"Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась", - пояснил он.
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По его словам, "в первую очередь подвержены заболеванию в опасной форме люди пожилые, и массовые мероприятия, когда могут разносчиками инфекции также стать члены семьи, - это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей".
"Наша тактика здесь - работать на опережение", - подчеркнул премьер-министр.
"Мы действовали осторожно, продуманно, но последовательно, и благодаря именно этому у нас пока только 45 случаев заболевания", - отметил глава кабмина.
При этом Мишустин добавил, что эта ситуация меняется.
"И мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения", - сказал он.
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Коронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
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