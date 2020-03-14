Мишустин призвал сократить число массовых мероприятий в регионах

Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Ярославскую область

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости сократить количество массовых мероприятий в регионах России.

"Мы во всех регионах просим сократить - необходимо просто это сделать - количество массовых мероприятий, в том числе развлекательных, спортивных, деловых", - заявил председатель правительства на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией

Мишустин попросил отнестись спокойно к этой мере.

"Это профилактика, это упреждающие меры для того, чтобы инфекция не передавалась", - пояснил он.

По его словам, "в первую очередь подвержены заболеванию в опасной форме люди пожилые, и массовые мероприятия, когда могут разносчиками инфекции также стать члены семьи, - это самый важный элемент, от которого нужно оберечь наших родных людей".

"Наша тактика здесь - работать на опережение", - подчеркнул премьер-министр.

"Мы действовали осторожно, продуманно, но последовательно, и благодаря именно этому у нас пока только 45 случаев заболевания", - отметил глава кабмина.

При этом Мишустин добавил, что эта ситуация меняется.

"И мы не должны допустить быстрого проникновения вируса в нашу страну и его распространения", - сказал он.