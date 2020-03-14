Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера после инсульта

"Он все понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет", — заявила Остроумова.

Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.