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2020-03-14T17:57+0300
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Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера после инсульта
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РИА Новости

Жена Валентина Гафта рассказала о состоянии актера после инсульта

17:04 14.03.2020 (обновлено: 17:57 14.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре "Современник"
Актер Валентин Гафт выступает на своем творческом вечере в театре Современник
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Жена Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о состоянии мужа после инсульта.
Актер перенес инсульт летом 2019 года. В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Остроумова сообщила, что здоровье мужа налаживается, пусть и медленно.
"Он все понимает, слышит. Разум у него соображает. Он всем передает привет", — заявила Остроумова.
Валентин Гафт — актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года выступает на сцене "Современника".
Гафт дебютировал в кино в фильме "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего стал активно сниматься, среди его популярных работ роли в фильмах "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Притяжение" и многие другие.
Инсталляция, созданная студентами ГИТИС, на выставке Нельзя искусственно страдать в театре Современник
26 декабря 2019, 12:17Культура
"Современник" и ГИТИС открывают выставку, вдохновленную стихами Гафта
199225128
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КультураОльга ОстроумоваВалентин Гафт
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