Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-14T17:00+0300
https://ria.ru/20200314/1568606865.html
В армии Армении проверили меры по борьбе с коронавирусом в частях
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1036x0_80_0_0_73f6dcfe2263331b7c0d1d54a163a415.jpg
РИА Новости

В армии Армении проверили меры по борьбе с коронавирусом в частях

17:00 14.03.2020
660
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Представители генерального штаба вооруженных сил Армении проверили эффективность реализации поручений по предупреждению коронавирусной инфекции в воинских частях, сообщили в пресс-службе минобороны страны.
"Офицеры управления службы войск ГШ ВС Армении во главе с начальником управления Арой Петросяном провели внезапные проверки в воинских частях Лорийского, Армавирского и Ереванского гарнизонов… Были проинспектированы санитарные условия в частях, ход выполнения поручений по предупреждению заноса коронавирурсной инфекции", - говорится в сообщении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Вчера, 00:45
Премьер Армении с супругой собираются пройти тест на коронавирус
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 18 случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:42551
Вчера, 10:09
200100
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19ВОЗАрменияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Мишустин обсудил с Румасом ситуацию с распространением коронавируса
Валентина Матвиенко
Матвиенко не исключила усиления мер из-за распространения коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Зеленский подписал указ о закрытии границы из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп сдал тест на коронавирус
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Костин посоветовал не скупать в панике доллары, а подумать о здоровье
Микробиологическая лаборатория
В Армении за день выявили семь новых случаев коронавируса
Ситуация в Израиле
Израиль применит антитеррористические технологии против COVID-19
В лаборатории
Число заразившихся коронавирусом в Армении выросло до 13 человек
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении сдал отрицательный тест на коронавирус
Кадр из видео The Man певицы Taylor Swift
Он или она? Лучшие клипы, в которых певицы стали мужчинами
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом в Москве трое несовершеннолетних
Самолет авиакомпании Emirates
ОАЭ приостанавливают авиасообщение с Ливаном, Ираком, Сирией и Турцией
Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев вылетает в район боев. ВОВ
В РВИО рассказали о Верхне-Силезской наступательной операции
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Американские флаги в Вашингтоне
США включили в черный список две российские компании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04В ЛНР за сутки ликвидировали десять природных пожаров
07:57В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
07:55Индия эвакуировала из Ирана и Италии более 450 человек
07:32Украинские силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР
07:18Шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
06:50МИД Великобритании призвал граждан ограничить поездки в Испанию
06:21Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии
05:41В Сети раскритиковали Волочкову за вечеринку с сухим льдом
05:32В Приморье не планируют массового закрытия школ и детсадов на карантин
05:20Пугавший алмаатинцев кашлем в метро пранкер получил 10 суток ареста
05:17Южная Корея зафиксировала менее 100 зараженных коронавирусом за день
05:06Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы
05:05В Конго зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
04:59В Мексике выявили 15 новых случаев коронавируса
04:59В Чили нашли редчайшую модель советского микроавтобуса
04:55Меч из венецианского монастыря оказался одним из древнейших в мире
04:54Съемки "Бэтмена" с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
04:41В Японии от коронавируса скончался один человек за сутки
04:37В Венесуэле выявили восемь новых случаев заболевания коронавирусом
04:30Более 70 человек заразились коронавирусом за сутки в Южной Корее
Лента новостейМолния