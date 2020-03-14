В армии Армении проверили меры по борьбе с коронавирусом в частях

"Офицеры управления службы войск ГШ ВС Армении во главе с начальником управления Арой Петросяном провели внезапные проверки в воинских частях Лорийского, Армавирского и Ереванского гарнизонов… Были проинспектированы санитарные условия в частях, ход выполнения поручений по предупреждению заноса коронавирурсной инфекции", - говорится в сообщении.