В армии Армении проверили меры по борьбе с коронавирусом в частях

ЕРЕВАН, 14 мар – РИА Новости. Представители генерального штаба вооруженных сил Армении проверили эффективность реализации поручений по предупреждению коронавирусной инфекции в воинских частях, сообщили в пресс-службе минобороны страны.
"Офицеры управления службы войск ГШ ВС Армении во главе с начальником управления Арой Петросяном провели внезапные проверки в воинских частях Лорийского, Армавирского и Ереванского гарнизонов… Были проинспектированы санитарные условия в частях, ход выполнения поручений по предупреждению заноса коронавирурсной инфекции", - говорится в сообщении.
По последним данным армянских властей, в стране подтверждены 18 случаев коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 140 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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