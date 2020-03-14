Путин: голосование по поправкам воплотит в жизнь принципы Конституции

Отмечается, что президент не позднее четырнадцати дней со дня получения закона о поправке к Конституции РФ подписывает его и осуществляет официальное опубликование. Принятая поправка к Конституции РФ должна быть внесена президентом в текст конституции. Президент в месячный срок со дня вступления в силу закона о поправке к конституции осуществляет официальное опубликование конституции с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.