Путин: голосование по поправкам воплотит в жизнь принципы Конституции

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Конституционному суду отметил, что проведение общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь конституционные принципы, сообщает пресс-служба Кремля.
Пункт 1 Статьи 3 Конституции РФ гласит, что единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ.
"Рассматривая общероссийское голосование как дополнительную гарантию поддержки народом РФ изменений в Конституцию Российской Федерации, считаю, что его проведение позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь принципы, закрепленные в статье 3 Конституции Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент не позднее четырнадцати дней со дня получения закона о поправке к Конституции РФ подписывает его и осуществляет официальное опубликование. Принятая поправка к Конституции РФ должна быть внесена президентом в текст конституции. Президент в месячный срок со дня вступления в силу закона о поправке к конституции осуществляет официальное опубликование конституции с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.
В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.