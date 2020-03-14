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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-14T16:56+0300
https://ria.ru/20200314/1568606700.html
Путин: голосование по поправкам воплотит в жизнь принципы Конституции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0e/1568601272_0:0:2758:1551_1036x0_80_0_0_ec1c6d295c014068415399c6d8f312ea.jpg
РИА Новости

Путин: голосование по поправкам воплотит в жизнь принципы Конституции

16:56 14.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении к Конституционному суду отметил, что проведение общероссийского голосования по поправкам в основной закон страны позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь конституционные принципы, сообщает пресс-служба Кремля.
Пункт 1 Статьи 3 Конституции РФ гласит, что единственным источником власти в РФ является её многонациональный народ.
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"Рассматривая общероссийское голосование как дополнительную гарантию поддержки народом РФ изменений в Конституцию Российской Федерации, считаю, что его проведение позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь принципы, закрепленные в статье 3 Конституции Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что президент не позднее четырнадцати дней со дня получения закона о поправке к Конституции РФ подписывает его и осуществляет официальное опубликование. Принятая поправка к Конституции РФ должна быть внесена президентом в текст конституции. Президент в месячный срок со дня вступления в силу закона о поправке к конституции осуществляет официальное опубликование конституции с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.
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В субботу, 14 марта, президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ, соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции запланировано на 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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21210944
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
А Изменения сроков с 4 лет до 5 госД и 6 президент, без этого голосования народа. Что воплощало? А сейчас, снова ищут лазейки, что бы у власти остаться. И ЭТО утверждало- Что под себя Конституцию изменять не будет. А под кого все делается?
14 марта, 17:10
ГГГеоргий Гринков
913000
принципы обнуленной конституции?
14 марта, 16:57
Павел Роньжин
361000
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