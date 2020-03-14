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Глава минздрава Германии призвал посещавших ряд стран к самоизоляции
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РИА Новости

Глава минздрава Германии призвал посещавших ряд стран к самоизоляции

16:51 14.03.2020
2011
© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал людей, которые посещали Швейцарию, Италию и Австрию, изолировать себя на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
"В особенности путешественники и отдыхающие на горнолыжных курортах, возвращающиеся из Швейцарии, Италии и Австрии, должны по возможности до двух недель оставаться дома, даже при отсутствии симптомов (коронавируса - ред.)", - написал Шпан в Twitter.
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По последним данным Института Роберта Коха, входящего в структуру минздрава ФРГ и ведущего подсчет статистики заболеваемости, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии составляет 3062 человека, пять человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Йенс ШпанВОЗГерманияАвстрияИталияВ мире
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