Глава минздрава Германии призвал посещавших ряд стран к самоизоляции

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал людей, которые посещали Швейцарию, Италию и Австрию, изолировать себя на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
"В особенности путешественники и отдыхающие на горнолыжных курортах, возвращающиеся из Швейцарии, Италии и Австрии, должны по возможности до двух недель оставаться дома, даже при отсутствии симптомов (коронавируса - ред.)", - написал Шпан в Twitter.
По последним данным Института Роберта Коха, входящего в структуру минздрава ФРГ и ведущего подсчет статистики заболеваемости, число подтвержденных случаев коронавируса в Германии составляет 3062 человека, пять человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 129 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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