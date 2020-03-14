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Религия и мировоззрение
2020-03-14T16:51+0300
https://ria.ru/20200314/1568606481.html
Священники будут посещать больных коронавирусом на дому
https://cdn25.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:191:2907:1826_1036x0_80_0_0_d0591a710da526f86105eb4336cc531b.jpg
РИА Новости

Священники будут посещать больных коронавирусом на дому

16:49 14.03.2020 (обновлено: 16:51 14.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион . Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Православные священники будут посещать больных коронавирусом по их просьбе на дому, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Конечно, священники будут посещать больных, в том числе инфицированных вирусом, по их просьбе, и конечно, Церковь никого не оставит в беде", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19РоссияМитрополит Волоколамский Иларион
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