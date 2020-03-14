Священники будут посещать больных коронавирусом на дому

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Православные священники будут посещать больных коронавирусом по их просьбе на дому, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Конечно, священники будут посещать больных, в том числе инфицированных вирусом, по их просьбе, и конечно, Церковь никого не оставит в беде", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.